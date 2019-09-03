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3 сентября • обновлено в 15:13
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"Хр*н с ними": Розенбаум в реанимации прокомментировал свою болезнь

2.3т Читать материал на украинском

Российский певец Александр Розенбаум подтвердил, что находится в больнице. Так, артист перенес сложную операцию.

После хирургического вмешательства артиста поместили в реанимацию, пишет "Комсомольская правда".

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

utro.ru

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"Все нормально. Все будет хорошо. Я, действительно… Это - слили в прессу информацию. Впрочем, это неважно, хрен с ними.Все нормально, все будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, все будет замечательно", - рассказал музыкант.

Александр Розенбаум

Александр Розенбаум

lenta.ru

Как отметила продюсер Розенбаума Белла Купсина, проведенная операция была запланирована и необходима.

"С ним все в порядке, угрозы для жизни и здоровья нет", - отметила она.

Как ранее писал OBOZREVATEL, известный российский шансонье Александр Розенбаум перенес тяжелую хирургическую операцию.

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Персона
Александр Розенбаум
Место
Россия
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