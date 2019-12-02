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2 декабря • обновлено в 11:19
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"Хотят отрезать желудок": застрявшему в унитазе сыну Сафронова проведут операцию

2.8т
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Российскому пианисту Луке Затравкину, застрявшему в унитазе на самолете, хотят отрезать часть желудка для сброса веса.

Об этом его отец, художник Никас Сафронов, рассказал порталу Starhit.

Лука Затравкин

Лука Затравкин

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Сафронов признался, что ранее заставил сына сесть на диету, и тот за восемь месяцев похудел до 73 килограммов со 159.

"Был неправ, нельзя действовать такими драконовскими методами. Лука глотал таблетки, отбивающие аппетит. Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс... В результате набрал еще больше! Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится", - говорит Сафронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука застрял в туалете самолета во время рейса из Казани в Москву. Это заснял на камеру один из пасажиров и опубликовал в сети. Ролик наделал много шума, из-за чего Затравкин объявил, что подаст в суд на автора.

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Автор
Мария Дидык
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Nemo Александр
Nemo Александр
Обоз, а что, писать уже реально не о чем и не о ком???
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