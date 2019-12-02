"Хотят отрезать желудок": застрявшему в унитазе сыну Сафронова проведут операцию

Российскому пианисту Луке Затравкину, застрявшему в унитазе на самолете, хотят отрезать часть желудка для сброса веса.

Об этом его отец, художник Никас Сафронов, рассказал порталу Starhit.

Лука Затравкин Домашний Очаг

Сафронов признался, что ранее заставил сына сесть на диету, и тот за восемь месяцев похудел до 73 килограммов со 159.

"Был неправ, нельзя действовать такими драконовскими методами. Лука глотал таблетки, отбивающие аппетит. Потом обвисшую кожу убирали хирургическим путем. После операции у него образовался тромб. И сын начал заедать стресс... В результате набрал еще больше! Сейчас уже обратился к нескольким специалистам. Ему хотят провести резекцию, иными словами, отрезать желудок, вернее, его часть. Однако он пока боится", - говорит Сафронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лука застрял в туалете самолета во время рейса из Казани в Москву. Это заснял на камеру один из пасажиров и опубликовал в сети. Ролик наделал много шума, из-за чего Затравкин объявил, что подаст в суд на автора.

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