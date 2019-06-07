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"Хотим девочку": Тодоренко рассказала о своей беременности

1.7тЧитать материал на украинском

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, рассказала, как проходила ее беременность. Также она заявила, что они с мужем, Владом Топаловым, не прочь родить еще одного ребенка.

Артистка отметила, что была готова к материнству. Об этом сообщает издание "ОК".

Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Я была готова. Более того, считаю, что можно и нужно готовиться к материнству. Я прочитала тонну литературы по воспитанию детей, пообщалась с психологами, проконсультировалась по детскому сну, заказала доставку еды на месяц вперед, морально настроилась. Обсудила с мамой ее возможность помогать нам с Владиславом Михайловичем пока мы будем на работе", - говорит Тодоренко.

Регина Тодоренко беременна первенцем

Регина Тодоренко беременна первенцем

instagram.com/reginatodorenko

"Мы уже хотим девочку! Я когда вышла из роддома, сразу сказала, что в принципе не против родить еще раз. Просто сам процесс такой долгий! Сначала ты вынашиваешь девять месяцев, потом еще год кормишь. Во многом себя приходится ограничивать – в еде, в путешествиях. Но все равно хочется детей. Много!", - добавила артистка.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Регина Тодоренко и Влад Топалов

instagram.com/reginatodorenko

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Тодоренко удивила поклонников пикантным фото. Артистка похвасталась своими формами и аппетитной фигурой, представ перед камерами в откровенном бикини. Многие поклонники Регины отметили, что на фотографии присутствует слишком много фотошопа и артистка выглядит неестественно.

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Персоны
Регина ТодоренкоВлад Топалов
Место
Россия
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