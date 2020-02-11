"Хотелось придушить!" Бледанс атаковала блогершу из-за травли детей-инвалидов

Российская актриса Эвелина Бледанс резко ответила 27-летней блогерше Диане Закутней, которая крайне негативно высказалась о ребенке-инвалиде в своей соцсети.

Так, на личной странице в Instagram артистка опубликовала фотографию со съемок программы "Пусть говорят", где темой эфира как раз стал инцидент с Закутней.

Эвелина Бледанс Instagram @bledans

Под фотографией в соцсети Бледанс написала резкий пост:

"Некая "блогер" желала смерти деткам с инвалидностью, выражала желание их утопить и вступила в перепалку и даже драку с родителями. Вот ее манифест: "Меньше курите, бухайте, шляйтесь и сношайтесь с кем попало и тогда не будете инвалидов рожать! Тупые мамаши вас родили посмеяться, а вы выжили". Извиниться и поменять свое мнение она так и не согласилась. Так хотелось ее придушить немножко! Взяла с собой мусорный мешок на башку ее тупую надеть хотела! А когда пришло время моего выхода пожалела ее... Даже подошла после передачи, чтоб попробовать поговорить, но этот "человек" не хочет ничего слушать, увы".

Отметим, что Диана Закутняя опубликовала пост в Instagram, в котором резко высказалась о ребенке с инвалидностью, который вместе с ней отдыхал в аквапарке. Кроме того, тогда девушка поинтересовалась, есть ли какое-то наказание, если ребенка утопить?

Эвелина Бледанс с сыном Instagram @bledans

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