Хотел покончить с собой? СМИ указали на странность с отравлением Алибасова

В сети активно начали распространять информацию, что известный продюсер и музыкант Бари Алибасов отравился жидкостью для чистки труб "Крот" не случайно.

Как сообщает газета "Экспресс", приведены несколько фактов, которые якобы указывают на попытку самоубийства.

№1 – "Крот" в стакане на столе. Эта жидкость имеет ярко выраженный запах, который можно почувствовать на расстоянии, и вкус. Человек в здравом уме предположительно не мог случайно перепутать ее с водой.

Бари Алибасов Фото: dnpr.com.ua

№2 – манера подачи в СМИ. Согласно российскому законодательству, издания не могут подробно расписывать, как человек ушел из жизни. Информацию о суициде через отравление стоит подавать так: перепутал яд с другой жидкостью (например, водой). Таковы инструкции Роскомнадхора.

К слову, украинская журналистка Янина Соколова говорила об этом в последнем выпуске ее программы.

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