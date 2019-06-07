Хотел покончить с собой? СМИ указали на странность с отравлением Алибасова

В сети активно начали распространять информацию, что известный продюсер и музыкант Бари Алибасов отравился жидкостью для чистки труб "Крот" не случайно.
Как сообщает газета "Экспресс", приведены несколько фактов, которые якобы указывают на попытку самоубийства.
№1 – "Крот" в стакане на столе. Эта жидкость имеет ярко выраженный запах, который можно почувствовать на расстоянии, и вкус. Человек в здравом уме предположительно не мог случайно перепутать ее с водой.
Бари Алибасов
Фото: dnpr.com.ua
№2 – манера подачи в СМИ. Согласно российскому законодательству, издания не могут подробно расписывать, как человек ушел из жизни. Информацию о суициде через отравление стоит подавать так: перепутал яд с другой жидкостью (например, водой). Таковы инструкции Роскомнадхора.
К слову, украинская журналистка Янина Соколова говорила об этом в последнем выпуске ее программы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Во вторник, 4 июня, российский продюсер Бари Алибасов отравился средством для прочистки труб. Его в тяжелом состоянии экстренно госпитализировали в Москве.
Из-за четвертой степени ожога желудка музыкант нуждается в длительном лечении и в операции на желудке.
В СМИ 5 июня появилась информация, что Алибасов умер в институте имени Склифосовского в Москве, однако позже ее опровергли.
Стало известно, что госпитализированный Алибасов переписал завещание.
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