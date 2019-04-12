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"Хотел бы российское гражданство": Голливудская звезда сделал смелое заявление

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Брат Гооливудской актрисы Джулии Робертс Эрик Робертс заявил о том, что хотел бы получить российское гражданство, если бы у него была такая возможность.

Кроме того, артист отметил, что очень любит Россию и россиян. Об этом сообщает "СтарХит".

"Хотел бы российское гражданство": Голливудская звезда сделал смелое заявление

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"Я люблю Россию и россиян. Здесь люди, как в Соединенных Штатах — все имеют такой же юмор и отношение, такую же любовь к жизни. Это так по-американски. И Америка — такая русская для меня. Мне очень комфортно в России. Люди такие же дружелюбные, как в Америке.Я бы хотел иметь российское гражданство, только если есть возможность иметь двойное гражданство. Потому что я очень люблю мою страну", - говорит Робертс.

Как ранее писал OBOZREVATEL, знаменитая уругвайская актриса и певица, звезда культового сериала "Дикий ангел" Наталия Орейро захотела получить российское гражданство.

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Korn Val
Korn Val
Эрик, придурок, Депардье позвони.
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