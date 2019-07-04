"Хоть бы листочком прикрылся": Ведущий Евровидения-2017 разыграл сеть "голым" фото

Украиский шоумен и телеведущий Владимир Остапчук потроллил поклонников, воспользовавшись неполадками в работе Instagram 3 июля.

Он заявил, что опубликовал фото, на котором позирует абсолютно голым, и сказал пользователям наслаждаться результатом.

Владимир Остапчук для "Космо" instagram/vova_ostapchuk/

"Раз Instagram не грузится – выложил свое фото "ню". Приятного просмотра", – пошутил он, запостив белый снимок с фейковым значком перезапуска.

В комментариях поклонники решили поддержать шутку. Некоторые написали, что у них все загрузилось, и они рассмотрели все в подробностях.

"Голый Остапчук", "Кто хочет посмотреть, пишите в директ", "Владимир, я от вас фанатею последнее время", "Голая фотка, а я ничего не вижу", "Очень сексуально. Видно, у всех после обновления не работает инста", "Эй, зачем так делать", " Фото – жесть конечно. Это у тебя внизу живота татуировка Зеленского", "Кто слил твои голые фото", "Что вы себе позволяете. Хоть бы прикрыли листочком", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Остапчук впервые показал поклонникам второго ребенка – мальчика Эвана-Александра.

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