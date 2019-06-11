"Хорошо, хоть в трусах": Собчак захейтили за откровенное платье

Журналистка и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак засветила ножки и глубокий вырез в дорогом прозрачном платье, но получила кучу критики от собственных фанатов.

Фото с красной дорожки кинофестиваля "Кинотавр" она похвасталась в своем аккаунте в Instagram.

"Игорь Верник, прости, но ты на всех фотках либо с расставленными ногами, не то что я нашла наихудшую, ты не подумай, шо есть то есть. Зато я в платье Еrmanno Scervino", - написала она.

Собчак позировала на "Кинотавре" после развода Instagram Ксении Собчак

Однако большинство фанов Ксении не поняли ее юмора и захейтили селебрити в соцсети.

"Хорошо, хоть трусы одела", - писали пользователи под фото.

Некоторые отметили и "минусы" стиля Собчак, комментируя, что такое платье лучше бы смотрелось "с подъюбником, нежели с трусами", а некоторые заметили, что образ Ксюши "не по погоде".

Собчак и Верник Instagram Ксении Собчак

"И платье не в тему, и сама не красавица. Противная баба!", - также комментировали Ксении.

Instagram Ксении Собчак

На красную дорожку Собчак вышла с Верником Instagram Ксении Собчак

Были и те, кого Собчак впечатлила и те, кто забросал ее комплиментами.

Странно, что на красную дорожку Собчак вышла с актером Игорем Верником, а не режиссером Константином Богомоловым из-за которого ушла от мужа.

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