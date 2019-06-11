"Хорошо, хоть в трусах": Собчак захейтили за откровенное платье

Журналистка и бывшая кандидатка в президенты России Ксения Собчак засветила ножки и глубокий вырез в дорогом прозрачном платье, но получила кучу критики от собственных фанатов.
Фото с красной дорожки кинофестиваля "Кинотавр" она похвасталась в своем аккаунте в Instagram.
"Игорь Верник, прости, но ты на всех фотках либо с расставленными ногами, не то что я нашла наихудшую, ты не подумай, шо есть то есть. Зато я в платье Еrmanno Scervino", - написала она.
Собчак позировала на "Кинотавре" после развода
Instagram Ксении Собчак
Однако большинство фанов Ксении не поняли ее юмора и захейтили селебрити в соцсети.
"Хорошо, хоть трусы одела", - писали пользователи под фото.
Некоторые отметили и "минусы" стиля Собчак, комментируя, что такое платье лучше бы смотрелось "с подъюбником, нежели с трусами", а некоторые заметили, что образ Ксюши "не по погоде".
Собчак и Верник
Instagram Ксении Собчак
"И платье не в тему, и сама не красавица. Противная баба!", - также комментировали Ксении.
Instagram Ксении Собчак
На красную дорожку Собчак вышла с Верником
Instagram Ксении Собчак
Были и те, кого Собчак впечатлила и те, кто забросал ее комплиментами.
Странно, что на красную дорожку Собчак вышла с актером Игорем Верником, а не режиссером Константином Богомоловым из-за которого ушла от мужа.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018-го появилась информация, что Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января ее супруг Максим Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого экс-супруги написали одинаковые тексты о том, что они давно не живут вместе. Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.
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