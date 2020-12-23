Хореограф – о характере Пугачевой: иногда могла довести до слез

Российский хореограф Егор Дружинин рассказал, что певица Алла Пугачева имеет очень сложный характер. Мужчине приходилось дважды работать с артисткой, и он успел узнать, какая она на самом деле.

По словам танцора, на одном из концертов он хорошо прочувствовал скверный характер Пугачевой и пообещал себе никогда не работать с ней. Об этом Дружинин заявил в интервью Надежде Стрелец на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также хореограф сообщил, что в прошлом году на создании юбилейного шоу "P.S." Пугачева жестоко относилась к танцорам и участникам концерта. Кроме того, иногда она даже доводила их до слез.

Дружинин добавил, что эта ситуация очень поразила, но больше знаменитость затронуло отношение певицы к его балету.

"Алла Борисовна часто произносила фразу, которая меня очень задевала: "Я же вас не знаю", – отметил танцор.

Напомним, Егор Дружинин – это российский киноактер, режиссер театра, кино и телевидения, хореограф, телеведущий. В 2019 году являлся постановщиком танцев к юбилейному концерту Аллы Пугачевой "P.S".

Алла Пугачева – советская и российская эстрадная певица, киноактриса и телеведущая. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии России.

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