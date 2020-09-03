"Холостяк" вместе с американской женой попали в объектив папарацци

Папарацци подловили героя первого сезона шоу "Холостяк" Максима Чмерковского в Лос-Анджелесе, когда он пришел на репетицию американской версии шоу "Танцы со звездами" к своей жене Пете Маргатройд.

Так, фотографы запечатлели момент, когда супруги нежно поцеловалось на улице. Чмерковский был одет в черный свитшот и шорты, а Маргатройд – в полосатую футболку и серые штаны, пишет Daily Mail (фото смотрите ниже).

Чмерковский и Маргатройд. APEX / MEGA

В танцевальном проекте примет участие не только жена Максима, но и его брат Валентин. Ранее 34-летний чемпион по бальным танцам уже дважды побеждал в шоу.

Братья Чмерковские. teleprostir.com

Отметим, 40-летний Чмерковский и 34-летняя Маргатройд начали встречаться в 2012 году. Они познакомились на съемках американских "Танцев со звездами". В январе 2017 года в них родился сын Шей Александр Чмерковский, а в июле этого же года пара поженилась.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее рассказывалось, что 21-летняя избранница главного героя шоу "Холостяк-9" Даша Квиткова и 32-летний Никита Добрынин попали в серьезное ДТП.