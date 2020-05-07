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7 мая • обновлено в 18:52
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"Холостяк" рассказал, когда состоится его свадьба

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин рассказал о том, что свадьбу с победительницей проекта Дарьей Квитковой, которую запланировали на 23 мая в Киеве пришлось перенести.

Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Об этом Добрынин сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

"Холостяк" рассказал, когда состоится его свадьба

instagram.com/nikitadobrynin

"Сейчас мы с Дашей в ожидании самых прекрасных дат в нашей жизни. Из-за карантина нам пришлось перенести дату свадьбы с 23 мая на конец лета или даже на осень. Распишемся мы гораздо раньше и этому рады, ведь кто-то к этому идёт месяцами, кто-то годами. Мы этого хотим прямо сейчас, ждём официального начала нашей семейной жизни. Момент, когда мы будем не просто парень и девушка, но уже муж и жена, опора и поддержка друг для друга, лучшие друзья и любовники. Многие психологи говорят, что мужчины, вступившие в брак, становятся старше, ответственнее, спокойнее, а порой даже и увереннее в себе. Но я рад осознавать, что для этого мне брак не нужен, просто теперь в моей жизни есть любовь", - откровенно поделился 9-й Холостяк.

"Холостяк" рассказал, когда состоится его свадьба

instagram.com/nikitadobrynin

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Ольга Цибульская озадачила поклонников пикантным кадром с Никитой Добрыниным. В частности, звезда позировала с бывшим холостяком Украины, поставив ему на колено обнаженную ногу, а сама держала в руках смартфон.

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Автор
Мария Дидык
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