"Холостяк" Михайлюк признался, что у него был секс на первом свидании и в самолете

Главный герой десятого сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк признался, что у него был секс на первом свидании.

Так, по словам звездного пилота, он относится к этому нормально и не считает, что это говорит о несерьезности его намерений. Об этом Михайлюк рассказал в интервью YouTube-каналу "TrueStory" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

"Секс на первом свидании был. Я абсолютно нормально к этому отношусь... Почему-то девушки уверенны, что после него не может быть серьезных отношений. Мне кажется, если люди друг другу понравились, и это произошло, на следующий день они меньше друг другу нравиться не станут... А если они друг другу не нравятся, тогда и особого желания не будет вообще, чтобы секс был. Поэтому не знаю, какой смысл в том, чтобы это так далеко откладывать", – сказал Михайлюк.

Также Холостяк добавил, что у него был секс в самолете, но только когда он был пассажиром.

Макс Михайлюк Фото: instagram/flymax305

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.