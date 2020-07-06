Холостяк Макс Михайлюк засветил свою девушку: кто она и как выглядит
Герой популярного реалити "Холостяк-10" Макс Михайлюк показал свою новую возлюбленную. Его избранницей после окончания проекта стала известная модель Дарья Хлистун.
Так, мужчина на личной странице в Instagram показал несколько снимков, на которых он изображен со своей новой девушкой. На кадрах он нежно обнимает ее, а также показывает. как они проводят совместный досуг.
На проекте "Холостяк" Михайлюк отдал предпочтение 22-летней Даше Ульяновой. В итоге пара не сумела построить отношения и, по словам героя реалити, надежды на воссоединение с победительницей шоу не было.
С новой девушкой Дарьей Хлистун Михайлюк отдыхал в своем родном городе – Одессе. Они развлекались в клубе Ibiza Beach Club и на местных пляжах. Позже Макс Михайлюк устроил девушке романтический полет над ночным Киевом.
Отметим, официально звезды пока не подтвердили свои отношения.
Дарья Хлистун – одна из самых популярных украинских моделей, которая известна и за рубежом. За два года в модельном бизнесе девушка сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды. В 2017 году Хлистун стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.
Также предлагаем посмотреть фото Дарьи Хлистун
Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой десятого сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк признался, что у него был секс на первом свидании. Также он прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.