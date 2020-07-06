Холостяк Макс Михайлюк засветил свою девушку: кто она и как выглядит

Герой популярного реалити "Холостяк-10" Макс Михайлюк показал свою новую возлюбленную. Его избранницей после окончания проекта стала известная модель Дарья Хлистун.

Так, мужчина на личной странице в Instagram показал несколько снимков, на которых он изображен со своей новой девушкой. На кадрах он нежно обнимает ее, а также показывает. как они проводят совместный досуг.

На проекте "Холостяк" Михайлюк отдал предпочтение 22-летней Даше Ульяновой. В итоге пара не сумела построить отношения и, по словам героя реалити, надежды на воссоединение с победительницей шоу не было.

Новая девушка героя "Холостяка" Instagram Макса Михайлюка

С новой девушкой Дарьей Хлистун Михайлюк отдыхал в своем родном городе – Одессе. Они развлекались в клубе Ibiza Beach Club и на местных пляжах. Позже Макс Михайлюк устроил девушке романтический полет над ночным Киевом.

Холостяк показал новую девушку Instagram Макса Михайлюка

Отметим, официально звезды пока не подтвердили свои отношения.

Дарья Хлистун – одна из самых популярных украинских моделей, которая известна и за рубежом. За два года в модельном бизнесе девушка сумела заявить о себе на Неделях моды в Нью-Йорке, Париже, Милане и других крупных событиях в мире моды. В 2017 году Хлистун стала первой украинкой, приглашенной поучаствовать в большом ежегодном шоу бренда Victoria's Secret.

Холостяк показал новую девушку Instagram Макса Михайлюка

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Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Украинская модель стала девушкой "Холостяка" Михайлюка Instagram Дарьи Хлистун

Как сообщал OBOZREVATEL, главный герой десятого сезона реалити "Холостяк" Макс Михайлюк признался, что у него был секс на первом свидании. Также он прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.