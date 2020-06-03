"Холостяк" Макс Михайлюк прокомментировал секс-скандал на проекте

Кристина Долматова Люди 12:41, 3.06.2020 Обновлено: 12:44, 3.06.2020

Главный герой десятого сезона романтического реалити "Холостяк" Макс Михайлюк прокомментировал секс-скандал, разразившийся на проекте.

Так, звездный пилот опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором извинился перед поклонниками. А также добавил, что он поступал так, как считал нужным и не хотел делать из этого хайп.

Макс Михайлюк
Фото: instagram/flymax305

"Я не инстаграмная личность, если честно, мне никогда не было интересно выносить сор из избы, участвовать в сплетнях и кого-то обсуждать. Я искренне хотел оставить все, как есть и жить дальше. Но чувствую, что у меня появился определенный долг перед вами, перед моей аудиторией. Еще раз хочу сказать вам огромное спасибо. Извините, если не оправдал чьих-то ожиданий, не выбрал понравившеюся вам участницу, что-то сделал или не сделал. Но только я в ответе за все свои решения и действия. Честно, я не хочу этого хайпа, как хотят его другие. И, как видите, не все так плохо у всех. Я благодарен всем, кто проживает свою жизнь и не обсуждает мою. Кто со мной, несмотря на мой выбор и симпатии. Всем, кто был со мной от начала и до конца. Людям, которые умеют слушать и слышать, которые не строят догадок, не перекручивают информацию, не держат зла за то, что я поступал, как считал нужным", – написал Михайлюк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в финале пост-шоу романтического реалити "Холостяк-10" главный герой Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова сообщили, что после проекта они не остались вместе.

Так, причиной расставания пары послужило то, что у Максима был секс с другой участницей на шоу, в чем он сам впоследствии признался Даше.

Позже была обнародована скандальная переписка участниц, которая подтверждала этот факт.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

ВСУ уничтожили наемника России после атаки на Донбассе

"Пошли все к черту!" Саакашвили сорвался из-за вопроса о его реформах

Путин официально разрешил использовать ядерное оружие: озвучены условия

На "Барабашово" в Харькове заявили о частичном выходе на докарантинный уровень

Не только мыши зерно съели: в МВД разоблачили новую схему в Госрезерве