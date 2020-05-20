Холостяк Добрынин женился на Даше Квитковой: первые фото со свадьбы
Главный герой "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова поженились.
Первыми свадебными фотографиями поделились сами возлюбленные на своих страницах в Instagram.
Так, 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья.
Для церемонии Квиткова выбрала короткое белоснежное платье и стильные босоножки с ремешками. Завершением образа стала укладка с легкими кудрями. Добрынин появился на свадьбе в сером костюме в клетку.
"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя", – написал на своей странице в Instagram Добрынин.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.