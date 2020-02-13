Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой

Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин взбудоражил сеть постельным фото со своей невестой Дашей Квитковой.

Так, на нем он позировал нежно обнимая девушку и засветив обнаженный торс. Квиткова же в свою очередь была одета для снимка в откровенное белье. Соответствующий кадр на личной странице в Instagram опубликовал Добринын.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Фото: instagram/kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин Фото: instagram/nikitadobrynin

Отметим, что поклонники пришли в восторг от интимного снимка сладкой парочки, и заявили, что они очень красивые.

Ранее OBOZREVATEL сообщил, как герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной, победительнице проекта Дарье Квитковой. Все подробности читайте здесь.

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