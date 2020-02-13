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13 февраля • обновлено в 19:25
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Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин взбудоражил сеть постельным фото со своей невестой Дашей Квитковой.

Так, на нем он позировал нежно обнимая девушку и засветив обнаженный торс. Квиткова же в свою очередь была одета для снимка в откровенное белье. Соответствующий кадр на личной странице в Instagram опубликовал Добринын.

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Никита Добрынин и Даша Квиткова

Фото: instagram/kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Фото: instagram/nikitadobrynin

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"Секси!" Полностью голая экс-солистка "ВИА Гры" взбудоражила сеть постельным фото

Отметим, что поклонники пришли в восторг от интимного снимка сладкой парочки, и заявили, что они очень красивые.

Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой
Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой
Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой
Полуголые и счастливые: "Холостяк" Добрынин взбудоражил постельным фото со своей невестой

Ранее OBOZREVATEL сообщил, как герой реалити-шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной, победительнице проекта Дарье Квитковой. Все подробности читайте здесь.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
Персоны
Даша Квиткова Никита Добрынин
Место
Украина
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