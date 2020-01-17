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17 января • обновлено в 16:31
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"Холостяк" Добрынин сделал предложение Квитковой: с чего начинались отношения пары. Фото

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Главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной, победительнице шоу Дарье Квитковой.

Об этом стало известно благодаря страницам в Instagram звезд, где они поделились радостным событием. Примечательно, что Никита и Даша станут первой парой проекта "Холостяк", которая сыграет свадьбу. OBOZREVATEL предлагает читателям вспомнить, как начинались отношения Добрынина и Квитковой.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @nikitadobrynin

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Так, знакомство пары состоялось в 2019 году. Тогда при знакомстве с "Холостяком" Даша преподнесла Никите скретч-карту с заданиями, которые они должны были выполнить вместе. При этом, Квиткова признавалась, что никогда не думала, что будет вместе с другими девушками бороться за внимание мужчины:

"Я никогда не думала, что стану одной из участниц "Холостяка". Я никогда не понимала, как 25 девушек могут добиваться внимания одного мужчины. Но жизнь решила за меня по-другому. Прийти на "Холостяк" – было самой сумасшедшей идеей".

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Однако с самого начала Добрынину Квиткова показалась неискренней. Впрочем, вскоре между участницей и "Холостяком" возникла искра и случился первый страстный поцелуй.

Затем участницы вместе с Добрыниным отправились в Египет, где у Даши и Никиты произошло романтическое свидание – они встретили закат, держась за руки.

"Наше свидание в Египте, после которого мы поняли, что не хотим друг друга отпускать", – спустя время признавалась Даша.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Важным для Никиты и Даши событием на проекте стало знакомство парня с семьей девушки.

"Момент, когда пазл сложился. Момент, когда ты чувствуешь уют и тепло. Момент, который хочется засахарить и поставить на полку. Мы знаем. Я была счастлива", – делилась Квиткова.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

В финале проекта Никита выбрал Дашу, а зрители, затаив дыхание, стали ждать, как же сложатся отношения пары. Ведь ни для кого не секрет, что еще ни одна пары из предыдущих восьми сезонов "Холостяка" не продолжила свои отношения в реальной жизни.

Впрочем, Никита и Даша стали исключением. Пара делилась счастливыми совместными фотографиями из путешествий, признавались друг другу в любви.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

А спустя время Квиткова и Добрынин стали жить вместе.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Кроме того, пара регулярно выходила вместе в свет и всегда оказывалась в центре внимания на светских мероприятиях.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

При этом, возлюбленные продолжали буквально засыпать сеть трогательными совместными фото.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

В июле возлюбленные улетели во Францию, где 9 июля отпраздновали день рождения Даши – ей исполнился 21 год.

"Очень счастлив, что в этот день мы только вдвоем и все мечты так реальны", – написал тогда Никита.

А в начале января пара отправилась на Бали, где Никита решился на важный шаг – сделал предложение Даше.

"Здесь начинается наше путешествие", – написал Добрынин.

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Даша Квиткова и Никита Добрынин

Instagram @kvittkova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о своих отношениях после шоу.

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Читайте все новости по теме "Шоу "Холостяк-9"" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Тема
Шоу "Холостяк-9"
Персоны
Даша Квиткова Никита Добрынин
Место
Украина
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