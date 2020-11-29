"Холостяк" Добрынин с женой заразились COVID-19 и рассказали о симптомах

Украинский телеведущий, участник шоу "Холостяк" Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова заразились коронавирусом (COVID-19).

Об этом победительница проекта написала сообщила у себя на странице в Instagram. Она отметила, что у них с мужем не было сильных симптомов болезни.

"Мы на самоизоляции. Если честно, я предполагала, что это рано или поздно произойдет, но сейчас все случилось очень не вовремя. У нас двоих много работы, которую мы поставили на паузу. Нас радует только то, что сейчас все нормально, особо сильных симптомов нет. Мы чувствуем себя довольно хорошо", – сообщила девушка.

Добрынин добавил, что из-за коронавируса пришлось перестроить график на ближайшие месяцы работы.

"Вот и мы самоизолировались. Никаких жестких симптомов и верим, что так будет и дальше. Просто в один день пришлось перестроить график на ближайшие месяцы работы. Но и это пройдем. Слава Богу, есть друзья, наша команда и помощники, которые не дадут остановиться. А мы пока остаемся дома и восстанавливаемся", – написал в Instagram "холостяк".

Как сообщал OBOZREVATEL, "холостяк" Никита Добрынин рассказал об отношениях с женой.