"Холостяк" Добрынин с женой попали в аварию: Квиткова получила травму

21-летняя избранница главного героя "Холостяка-9" Даша Квиткова и 32-летний Никита Добрынин, которые недавно сыграли пышную свадьбу, попали в серьезное ДТП.

Инцидент произошел под Киевом – пара возвращалась домой после совместного уикенда. На трассе в их автомобиль врезалась другая машина, после столкновения Даша получила травмы. Об этом девушка рассказала в Stories на личной странице в Instagram.

По ее словам, она сильно ударилась головой о "торпеду" и сломала нос. Квиткова уточнила, что больше в результате аварии никто не пострадал.

Квиткова и Добрынин попали в ДТП Instagram Даши Квитковой

Квиткова рассказала о ДТП Instagram Даши Квитковой

"Доехали до Киева, называется... Все целы, все хорошо. У меня только перелом носа, но не страшно. Главное, что мы все живы. Водитель другой машины просто не заметил нас", – с возмущением написала жена "Холостяка".

Даша Квиткова рассказала, как они попали в аварию Instagram Даши Квитковой

Также девушка показала снимки с места аварии и свое лицо на следующее утро после инцидента.

Как выглядит Квиткова после ДТП Instagram Даши Квитковой

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья. Свадьбу пара запланировала на 12 августа под названием "Любовь среди огней большого города".