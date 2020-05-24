Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова, которые расписались 20 мая, рассказали о предстоящей свадьбе.

По словам супругов, церемония состоится 12 августа. Подробности предстоящей свадьбы Никита и Даша раскрыли в интервью СТБ.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Instagram @nikitadobrynin

Так, возлюбленные признались, что их свадьба будет тематической.

"Наша свадьба тематическая. Она называется “Любовь среди огней большого города”. Будет на красивой террасе на крыше, украшенной огоньками. Традиции не хотели. Единственное – это передача очага", – говорит Квиткова.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Instagram @kvittkova

"Но все родители любят традиционные моменты, поэтому они точно принесут рушник и каравай. Такие моменты точно будут. Но сами мы не планируем учитывать все древние обычаи. У нас будет абсолютно легкая вечеринка. Главное – отдыхать, улыбаться и меньше переживать в этот день", – добавил Добрынин.

Никита Добрынин и Даша Квиткова Instagram @kvittkova

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 мая 32-летний Никита и 21-летняя Даша официально зарегистрировали брак в киевском ЗАГСе. На церемонию пришли близкие родственники и друзья.