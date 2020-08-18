"Холостяк" Добрынин признался, сколько стоила свадьба с Квитковой

Никита Добрынин рассказал, сколько стоила его свадьба с Квитковой. Instagram @nikitadobrynin

Главный герой реалити "Холостяк-9" Никита Добрынин рассказал, что бюджет их свадьбы с Дашей Квитковой составил 80 850 долларов (2,2 млн грн).

Знаменитость ответил на финансовые вопросы от подписчиков в своих Instagram-сторис. Напомним, пара официально зарегистрировала брак 20 мая, а 12 августа сыграла свадьбу на берегу Днепра в Киеве.

Так, Добрынин признался, что в названном бюджете праздника не было учтено цену за два свадебных платья, костюм жениха, кольца и съемку. Также он отметил, что меню обошлось паре в 120 долларов (3,2 тысячи грн) на человека без учета алкогольных напитков.

Добрынин назвал стоимость свадьбы Instagram @nikitadobrynin

За свой костюм 32-летний Никита заплатил примерно 45-50 тысяч грн. За цветы, которыми украсили свадьбу, звезды отдали 560 тысяч грн. На своей странице в Instagram 21-летняя Даша отметила, что свадьбу оплатили они с Никитой без помощи родителей.

Свадьба Добрынина и Квитковой Instagram @kvittkova

Как сообщал OBOZREVATEL, за считанные дни до праздника паре пришлось изменить локацию. Влюбленные планировали собрать гостей на террасе на крыше. Однако соседям такие планы не понравились.

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