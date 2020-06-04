"Холостяк" Добрынин обратился к украинцам из-за протестов в США
Украинский телеведущий и бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин высказался о поддержке людьми акций протестов в США.
Так, по словам мужчины украинцам следует обратить внимание на проблемы в своей стране. В частности, он напомнил о ситуации с изнасилованием и избиением полицейскими девушки в Кагарлыке. Об этом Добрынин написал на личной странице в Instagram.
"Нам проще запостить черный квадрат в поддержку акций протестов в США, чем понять, что вот, под боком тоже происходит зверское убийство или изнасилование. Я сейчас про Кагарлык, если что. Там копы ночью жестко, как в Гестапо, пытали и затем изнасиловали девушку, которую вызвали в отделение в качестве свидетеля... И что теперь? Толком ничего. Никто не заступился, никаких протестов, об этом не кричат. В этой истории все не так! До сих пор не решили проблему с безнаказанностью власти, которая в корне не может допускать такое", – заявил телеведущий.
Добрынин также добавил, что не призывает к протестам. Однако отметил: "нужно открыто об этом говорит, чтобы подобное больше повторялось".
"Я не хочу протестов, обгорелых машин и разграбленных магазинов, но нам с вами нельзя молчать, нужно открыто говорить, осуждать такое, не давать даже шанса впредь повторить подобное", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протесты в США начались после того, как 28 мая после жесткого задержания полицейскими в Миннеаполисе умер афроамериканец Джордж Флойд.
2 июня в стране был объявлен "Черный вторник". Многие звезды опубликовали в своих соцсетях черный квадрат – в знак солидарности с движением Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"), которое борется против расизма и насилия в отношении темнокожих людей.
После чего украинская рэперша Alyona Alyona обратилась к соотечественникам, поддерживающим беспорядки в США. Так, она заявила, что украинцам следует обратить внимание на проблемы в своей стране.