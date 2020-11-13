"Холостяк" Черкасов заболел коронавирусом вместе с женой и детьми

Герой 7-го сезона шоу "Холостяк" Дмитрий Черкасов вместе с семьей заболел коронавирусом.

Как рассказала его супруга Александра, вероятней всего, они заразились в больнице, когда она травмировала ногу, пишет "Viva.ua".

"Мы срочно поехали в больницу накладывать швы, у меня была повреждена вена. Так как не было времени выбирать клинику, мы отправились в ближайший травмпункт, где в приемном покое были пациенты с травмами и в том же помещении – пациенты с подозрением на COVID-19. Травму благополучно зашили, но спустя три дня (30.10) я проснулась с сильной болью в горле. Обновляя ежедневную статистику числа заболевших и понимая, что была в больнице в вероятном контакте с COVID-позитивными, мы с мужем решили сдать ПЦР-тест", – сообщила жена Черкасова.

Уже через несколько часов супруги получили позитивный результат, а на следующее утро симптомы болезни проявились у Дмитрия, детей и родителей Александры.

"Благодаря грамотному протоколу лечения COVID у нас проходил в легкой форме, как ОРВИ. Мы постоянно измеряли сатурацию, пили витамины и много теплой жидкости. У старшего сына около трое суток держалась температура 38-38,5, которую мы сбивали. У младшего сына температура поднялась лишь раз до 37,5", – отметила Александра.

Дмитрий Черкасов вместе с семьей заболел коронавирусом Караван историй

Супруга экс-холостяка призналась, что во время болезни у нее начала нарастать сильная тревога.

"Я безумно переживала за детей, мужа, так как у него бронхиальная астма и он в самой большой группе риска. Переживала за родителей, которые находятся в возрастом диапазоне 60+ и имеют сопутствующие заболевания. Переживала и за себя, чтобы не оставить детей одних. В какой-то момент мое сердцебиение начало лавировать между 90-130 ударами в минуту. Врачи перевели меня на транквилизаторы", – рассказала женщина.

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