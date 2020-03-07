Холостяк 2020: неожиданные моменты первого выпуска шоу

В пятницу, 6 марта на телеканале СТБ состоялась премьера популярного шоу "Холостяк", где главным героем стал 34-летний пилот, владелец летной школы в США Макс Михайлюк.

Первое знакомство, по традиции, произошло в загородном доме. Все участницы совершенно разные – бизнес-леди, учителя, юристы, мастера спорта по художественной гимнастике. OBOZREVATEL предлагает узнать, как прошел первый выпуск шоу "Холостяк-10" (смотрите видео в конце новости).

Холостяк Макс Михайлюк Instagram @holostyakstb

Всего на церемонию вручения пришли 25 девушек, из которых по правилам должны остаться 15. Каждая из участниц откровенно рассказала о прошлых отношениях, своем хобби и работе.

Участницы шоу "Холостяк 10" Instagram @holostyakstb

Одной из девушек удалось с первого знакомства ощутить силу Макса. После рассказа о том, что она любит спонтанность, главный герой без раздумий взял ее на руки и отнес в дом к другим участницам.

25-летняя Анна, юрист по образованию, удивила Макса. Девушка подготовила договор, но мужчина толерантно отказался его подписывать, обещав чуть позже перечитать условия.

22-летняя Ольга – помощник депутата. Целеустремленная и уверенная в том, что найди жениха в Верховной Раде практически невозможно.

25-летняя Валерия подошла к знакомству с потенциальным женихом с остроумием – девушка преподнесла Максу бутылку с подсолнечным маслом со словами: "Пускай у тебя на проекте пройдет все как по маслу".

Не менее фееричным получилось появление еще у одной участницы – Яны. Девушка приехала на проект в багажнике лимузина.

Многие другие участницы шоу также отличились: одна из них появилась с автомобильной диджейской установкой, другая – представила видео со своей мамой, еще одна девушка попросила холостяка забрать ее персонально из дома.

Впервые в истории проекта холостяк Макс Михайлюк отказался вручать розу первого впечатления, так как по его словам все девушки были достойны этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее внешность главного героя романтического реалити-шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка вызвала ажиотаж в сети.

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