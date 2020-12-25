"Холостяк 11": стало известно имя главного героя нового сезона проекта

На телеканале СТБ в марте 2021 года состоится премьера нового сезона реалити "Холостяк 11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Мужчина является учредитель логистической компании, а также увлекается спортом. Об это сообщили на сайте телеканала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, новый "холостяк" регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году он даже совершил восхождение на Эльбрус.

Михаил Заливако став героем шоу "Холостяк 11" Instagram "Холостячки"

Заливако признался, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает настоящей любви.

"Я готов поспорить с кем угодно, что здесь (на проекте) я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – отметил мужчина.

Как выглядит новый герой шоу "Холостяк 11" Instagram Заливако

Новый герой проекта "Холостяк" Instagram Заливако

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову.

Позже пара сообщила, что после проекта они не остались вместе.