'Холостяк 11': стало известно имя главного героя нового сезона проекта

На телеканале СТБ в марте 2021 года состоится премьера нового сезона реалити "Холостяк 11", главным героем которого стал 31-летний бизнесмен из Харькова Михаил Заливако.

Мужчина является учредитель логистической компании, а также увлекается спортом. Об это сообщили на сайте телеканала (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, новый "холостяк" регулярно занимается в зале, любит экстрим и горы. В прошлом году он даже совершил восхождение на Эльбрус.

Заливако признался, что, несмотря на успешный бизнес, в его жизни не хватает настоящей любви.

"Я готов поспорить с кем угодно, что здесь (на проекте) я встречу ту девушку, с которой смогу связать свою дальнейшую жизнь и которая станет для меня родным человеком", – отметил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный герой шоу "Холостяк 10" Макс Михайлюк выбрал Дашу Ульянову.

Позже пара сообщила, что после проекта они не остались вместе.