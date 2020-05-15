"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят девушки.

Даша Ульянова

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даше Ульяновой 23 года, родом она из города Кривой Рог. Всю жизнь девушка занимается спортом. Сейчас она работает тренером по стретчингу. У нее большая семья – отец - частный предприниматель, мама занимается ведением домашнего хозяйства, а также два брата-близнеца, которые учатся в университете.

instagram.com/dasha_ulyanovaa

instagram.com/dasha_ulyanovaa

instagram.com/dasha_ulyanovaa

На первой вечеринке Даша продемонстрировала свою пластику, она показала номер с лентами.

Дана Оханская

Девушке 25 лет. Она закончила КНУ им. Т. Шевченко. Она является собственницей модельного агенства. на досуге пишет стихи и немного поет.

instagram.com/dana_okhanska

instagram.com/dana_okhanska

instagram.com/dana_okhanska

instagram.com/dana_okhanska

instagram.com/dana_okhanska

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.

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