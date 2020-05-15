"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.
OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят девушки.
Даша Ульянова
instagram.com/dasha_ulyanovaa
Даше Ульяновой 23 года, родом она из города Кривой Рог. Всю жизнь девушка занимается спортом. Сейчас она работает тренером по стретчингу. У нее большая семья – отец - частный предприниматель, мама занимается ведением домашнего хозяйства, а также два брата-близнеца, которые учатся в университете.
instagram.com/dasha_ulyanovaa
instagram.com/dasha_ulyanovaa
instagram.com/dasha_ulyanovaa
На первой вечеринке Даша продемонстрировала свою пластику, она показала номер с лентами.
Дана Оханская
Девушке 25 лет. Она закончила КНУ им. Т. Шевченко. Она является собственницей модельного агенства. на досуге пишет стихи и немного поет.
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
instagram.com/dana_okhanska
Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.
Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!