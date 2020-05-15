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16 мая • обновлено в 01:48
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"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

4.8т
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15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как выглядят девушки.

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

Даша Ульянова

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dasha_ulyanovaa

Даше Ульяновой 23 года, родом она из города Кривой Рог. Всю жизнь девушка занимается спортом. Сейчас она работает тренером по стретчингу. У нее большая семья – отец - частный предприниматель, мама занимается ведением домашнего хозяйства, а также два брата-близнеца, которые учатся в университете.

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dasha_ulyanovaa

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dasha_ulyanovaa

На первой вечеринке Даша продемонстрировала свою пластику, она показала номер с лентами.

I Put a Spell on You 😈

Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Дана Оханская

Девушке 25 лет. Она закончила КНУ им. Т. Шевченко. Она является собственницей модельного агенства. на досуге пишет стихи и немного поет.

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dana_okhanska

"Холостяк 10": стало известно, кто прошел в финал

instagram.com/dana_okhanska

Как ранее писал OBOZREVATEL, бывший участник шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его невеста Дарья Квиткова взбудоражили сеть откровенным фото.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Тег
Холостяк-10
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