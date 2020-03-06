Холостяк 10: когда выйдет и первый тизер проекта

Премьера 10 сезона популярного шоу "Холостяк" на телеканале "СТБ" состоится 6 марта. На этот раз главным героем проекта стал пилот и владелец летной школы в Америке Макс Михайлюк.

Видео опубликовано на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть ролик, доскрольте до конца страницы).

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Шоу "Холостяк" появилось в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ" и является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor".

В первом выпуске главный герой реалити канала СТБ 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк – познакомится с 25 претендентками на свое сердце. Уже в конце первой вечеринки десять участниц покинут проект.

Как ранее писал OBOZREVATEL, главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин выбрал для дальнейшего развития отношений Дашу Квиткову

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