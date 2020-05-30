"Холостяк-10": как сложились отношения Макса Михайлюка и Даши после проекта

Главный герой десятого сезона романтического шоу "Холостяк" Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова сообщили, что после проекта они не остались вместе.

Так, причиной расставания пары послужило то, что у Максима был секс с другой участницей на шоу, в чем он сам впоследствии признался Даше. Победительница восприняла это как измену и не смогла простить Холостяка. Об этом Ульянова рассказала на финальном пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта".

Даша Ульянова на пост-шоу "Холостяк. Жизнь после проекта" Фото: stb.ua

"Был красивый финал. Я была в любовных мечтах. Все было прекрасно. Вернувшись в Киев, Макс начал заниматься своими делами, и я это понимала. Ведь он на несколько месяцев выпал из жизни. А я тем временем вернулась к родителям, чтобы разделить с ними радость. Спустя две-три недели произошла наша встреча. И тут Макс признается, что у него был секс с другой участницей на проекте. В этот момент у меня случился шок, словно облили холодной водой... Мне сложно было обнулиться после такого и пойти дальше", – рассказала Даша.

Сам же Максим отрицать слова Дарьи не стал и признался – он понимает, как больно сделал девушке. Холостяк также заявил, что у него остались чувства к девушке и он бы хотел быть с ней.

Максим Михайлюк Фото: instagram/flymax305

"Я посчитал, что должен ей об этом сказать. Никакого смысла скрывать не было. Когда-то это стало бы явным. Понимаю, что сделал ей больно. А то, что она испытывает, мне знакомо. Мне нравилась как одна девушка, так и другая. Но ближе была Даша, поэтому выбрал ее. Она до сих пор мне нравится, и я все еще хочу быть с ней", – признался Макс Михайлюк.

Ранее OBOZREVATEL вспомнил, как развивались отношения главного героя "Холостяк-10" Макса Михайлюка и Даши Ульяновой на проекте.