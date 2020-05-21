Холостяк-10: чем удивит финал и где смотреть онлайн

В пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится финал романтического шоу Холостяк-10. Главный герой Макс Михайлюк отправиться на последние свидания в рамках реалити, а после сделает свой выбор.

У финалисток шоу Даши и Даны появится последний шанс покорить сердце Холостяка. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

В последнем выпуске шоу Михайлюк вместе с одной из финалисток Дашей отправится на прогулку по Барселоне, а после погрузиться в аквариум с акулами, а с Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество.

Отметим, что 15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.