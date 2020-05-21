Главная Новости
21 мая • обновлено в 13:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Холостяк-10: чем удивит финал и где смотреть онлайн

1.2т
Читать материал на украинском

В пятницу, 22 мая, в 19:00 на СТБ состоится финал романтического шоу Холостяк-10. Главный герой Макс Михайлюк отправиться на последние свидания в рамках реалити, а после сделает свой выбор.

У финалисток шоу Даши и Даны появится последний шанс покорить сердце Холостяка. OBOZREVATEL проследит за эфиром и расскажет все подробности.

Холостяк-10: чем удивит финал и где смотреть онлайн

В последнем выпуске шоу Михайлюк вместе с одной из финалисток Дашей отправится на прогулку по Барселоне, а после погрузиться в аквариум с акулами, а с Даной Холостяк решит погрузиться в настоящее творчество.

Отметим, что 15 мая на телеканале СТБ вышел 11 выпуск романтического шоу "Холостяк 10". Главный герой проекта Максим Михайлюк познакомил участниц со своими родителями. В результате в финал программы прошли Даша и Дана.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-участница романтического шоу "Холостяк-10" Виктория эмоционально высказалась после своего ухода из проекта.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес Холостяк-10
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи:19 706.

    Вылечились: 6227. Умерли: 579.

  • В мире заболели более 5 млн человек, погибли – 327 тысяч.

  • В Украине появился новый эпицентр коронавируса – за сутки обнаружили почти 70 случаев.

  • Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19 – в стране уже пятый раз продлили чрезвычайное положение.

  • Ученые нашли более заразные типы COVID-19 – каждый имеет разные мутации.

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги