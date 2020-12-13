Знакомство партнера с родителями – важный шаг в отношениях. Во-первых, он демонстрирует серьезность намерений. Во-вторых, открывает достаточно интимную информацию. Глядя на взаимодействие внутри родительской семьи, можно проследить, в какой атмосфере рос человек, какие ценности ему прививались. И даже предположить, каким семьянином будет он сам.

На этой неделе участники шоу "Холостячка" знакомили Ксению Мишину со своим родными. Первым это сделал Алексей, самый "семейноориентированный" из участников. Он пригласил Ксению на ужин с мамой, папой и сестрой. Родители Алексея прожили в браке не один год. Уважение и близость между ними ощущается даже во время простой беседы. А также то, что они находятся "на одной волне" друг с другом и со своими детьми. Оба успешно занимаются бизнесом. Мечтают о внуках и без раздумий высказали готовность принять сына Ксении в свою семью.

Далее Мишину родным представил Андрей. Он пригласил её домой к маме и сестре. После встречи Холостячка сказала: "Мама тебя так сильно любит, что даже не знаю…". "Мне даже как-то стало неудобно", - согласился Андрей. Очевидно, отношения Андрея с мамой полны противоречий, как это часто бывает при гиперопеке со стороны одного из родителей. Не удивительно, что и с женщинами у него возникают проблемы. "В жизни не встречал ни одной нормальной, - признался он, когда на проекте сложилось непростая ситуация, - а тут сразу две неимоверные". Напомню, в прошлом выпуске Андрей рассказал Холостячке, что, начиная борьбу за её сердце, был влюблен в другую женщину, которой пообещал относиться к шоу "как к работе".

Ну а Александр вовсе не стал знакомить Ксению с родителями. Объяснил это тем, что с отцом он не общается, а мама живет на Востоке. Ксения намекнула на видеосвязь. И тогда Александр прямо сказал, что пока не готов к такому шагу. Вместо родителей мужчина предложил Ксении познакомиться с его дочкой. Впрочем, и ей он не представил Холостячку как свою девушку или возлюбленную. А на прямой вопрос девочки: "кто вы друг другу?", начал сбивчиво пересказывать правила проекта.

Знакомство партнера с родителями – важный шаг в отношениях. Он может обнажить многое. И несерьезность намерений. И сложности детско-родительских отношений. И то, каким семьянином скорей всего будет сам человек.

А вы как считаете, когда стоит знакомить любимого человека со своими родителями? И когда знакомиться с его?