На протяжении двух месяцев актриса Ксения Мишина искала любовь в телешоу "Холостячка". Её сердца добивались 12 мужчин разных возрастов, профессий и характеров. И вот вчера Холостячка сделала свой выбор. Более того, приняла от избранника предложение руки и сердца!

Александр Эллерт, 33-летний сценарист "95 квартала", с самого начала проекта вел себя нестандартно. Он демонстрировал самоуверенность и вальяжность. Его первыми словами Ксении были: "Ну всё! Дождалась!" А на встрече-знакомстве он взял друга, пошел за барную стойку и начал вместе с ним выпивать. По ходу пьесы мало что изменилось. В то время, как остальные мужчины сбивались с ног, чтобы привлечь внимание Холостячки, Эллерт выглядел независимо и даже слегка равнодушно. Он не познакомил Ксению со своими родителями. А во время знакомства с её отцом спросил: "Ну что, какие меня ждут подводные камни?"

"С Сашей ничего не понятно…", - не раз говорила Ксения. И тем не менее, каждую неделю шоу покидали другие участники. Пока не осталось двое: Александр и Алексей. "Лёша – это спокойствие и уверенность в завтрашнем дне", - подытожила Ксения. И… выбрала Александра.

Правильно ли поступила Ксения? Конечно, правильно! Потому что человек всегда делает выбор, правильный для него в данный момент и при данных обстоятельствах. И нет стандарта, который будет хорош для всех. Даже пресловутый принц подойдет далеко не каждой девушке. Кого-то будет тяготить жизни во дворце. Кого-то – угнетать социальное неравенство с мужем. А кого-то – просто раздражать звук его голоса. Ксения выбрала того, кто был необходим ей. Для сердца, для души, для проигрывания каких-то своих сценариев. Так что, совет да любовь. И может, немного личной терапии.

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