Чем дольше идет шоу "Холостячка" - тем меньше оно походит на рыцарский турнир. И больше напоминает сериал "Роксолана". Мужчины начинают действовать не по принципу "победит сильнейший". А по принципу "победит тот, кто первым сделает и подаст Холостячке чай".

В свежем выпуске Ксения Мишина пригласила участников к себе на работу – на съемочную площадку фильма. Там она разыграла страстную сцену с коллегой-актером. Мол, пусть будущий муж привыкает к её профессии актрисы.

Конечно, партнерам важно с уважением относиться к работе друг друга. Но для этого не обязательно стирать элементарные границы. Скажем, маммолог или гинеколог вряд ли станет приглашать супругу понаблюдать за своим рабочим процессом. Хотя никакого секрета вокруг его деятельности нет.

А вот то, что Ксения заставила своих поклонников на расстоянии вытянутой руки смотреть (и сохранять при этом внешнее спокойствие) на поцелуи с другим мужчиной – очень похоже на попытку доминировать.

В предыдущих выпусках Холостячка неоднократно вызывала то одного, то другого участника "поговорить о его поведении". "Чувствую себя школьником", - комментировал ситуацию уже экс-претендент на сердце Холостячки Артем. Это и понятно, ведь "разговоры о поведении" - прерогатива педагогов и родителей, и уместны до определенного возраста.

В отношениях же между мужчиной и женщиной говорить стоит исключительно о своих чувствах и своём отношении к действиям другого. Конечно, если нет цели стать в позицию "я плюс, ты минус".

В анонсе следующего выпуска двое из мужчин плакали… Конечно, выражать свои чувства важно. Но мускулинная организация предполагает бОльшую интимность этого процесса, чем феминная.

Скажем, если что-то идет не так, сесть и расплакаться при большом количестве посторонних людей – достаточно нетипично для представителей сильного пола. Куда уместнее это сделать на приеме у психолога или вовсе без посторонних глаз. Но у участников проекта, похоже, эти рамки стираются.

А как вы считаете, важно ли мужчине оставаться мужчиной? Или сегодня это уже устаревает?

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