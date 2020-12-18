"Холостячка": стало известно, кто победил в шоу

В пятницу, 18 декабря, в 19:00 на канале СТБ состоялся финал романтического шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина отправилась на последние свидания в рамках реалити, и в результате выбрала Александра Эллерта.

За сердце Мишиной также боролся Алексей Тригубенко, однако именно Эллерт услышал от Холостячки признание в любви, а также заветное "да" на предложение руки и сердца. Более подробно о том, как прошел финальный выпуск романтического реалити – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

Знакомство Эллерта с отцом Мишиной

Прежде чем сделать решающий выбор, Мишина познакомила участников со своим отцом. Встреча Эллерта и самого близкого человека Ксении произошла на рыбалке, где мужчины распивали алкоголь. Напомним, Холостячка – противник спиртного, но это не остановило Александра. Он хотел понравиться отцу главной героини.

Александр Эллерт с отцом Мишиной скриншот с видео

Позже отец Ксении заявил, что ей с Эллертом будет интересно, его энергия бьет через край. Однако Александр не будет податливым.

Александр Эллерт с отцом Мишиной скриншот с видео

Свидание Ксении и Александра

В последнем выпуске шоу Эллерт пригласил Мишину на экстремальное свидание, во время которого решил побороть свой страх высоты. Вместе с Ксенией он поднялся в небо на парапланах.

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

Затем пара поехала на романтический ужин, который состоялся в отеле. Также они провели время в джакузи. Однако в конце вечера между Ксенией и Александром состоялся неудобный разговор. Мишина была расстроена тем, что Эллерт очень закрытый и не хочет впускать ее в свое сердце.

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

Александр Эллерт и Ксения Мишина скриншот с видео

Финальная церемония

Во время финальной церемонии Мишина заявила, что очень долго думала над своим выбором. Однако для себя она решила, что именно с Эллертом видит свое будущее и призналась ему в любви. Александр также сообщил главной героине о своих чувствах, после чего сделал ей предложение руки и сердца.

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

"Пока ты рассуждал, где живет любовь, я точно поняла, где сейчас находится моя. Она сейчас сидит рядышком со мной и очень волнуется. Я тебя люблю, и да, я согласна", – приняла предложение Ксения Мишина.

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

Эллерт сделал предложение Мишиной скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сеть слили вырезанную сцену личной беседы Ксении Мишиной с дочерью Александра Эллерта на шоу "Холостячка".