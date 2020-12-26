"Холостячка": Рыбак признался, с кем встречается сейчас

Участник первого сезона реалити "Холостячка" Андрей Рыбак поделился подробностями из личной жизни.

Так, во время выпуска программы "Холостячка. Жизнь после проекта" участник признался, с кем сейчас встречается. Как оказалось, после реалити он решил продолжить свои отношения с Алиной, о которой рассказывал Ксюше ранее в проекте.

"Она сказала мне, что несмотря на все то, что я сделал, и как себя повел – у нее все равно остаются чувства ко мне и она от них не отказывается. Сейчас я понимаю, что все то, что было вначале, – это все было по-настоящему, просто, возможно, я где-то запутался", – рассказал Рыбак.

Андрей Рыбак в программе "Холостячка. Жизнь после проекта". Пресс-служба СТБ

Кроме того, Рыбак признался, почему пришел на эфир без своей второй половинки. Как оказалось, избранница участника "Холостячки" не захотела прийти в шоу, поскольку сейчас она получает в свой адрес много критики от пользователей сети якобы из-за разрыва отношений Рыбака с Мишиной.

"Ей пишут какие-то странные люди странные вещи, ее сравнивают с Ксюшей, ее обвиняют, что она развалила мои отношения с Ксенией. Ее это очень задевает, и я с ней об этом много раз говорил, чтобы она не реагировала. И вот когда придет момент – мы покажемся вместе", – заявил участник.

Стоит отметить, что во время эфира программы "Холостячка. Жизнь после проекта" было названо имя нового холостяка следующего сезона.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, как сложились отношения Мишиной и Эллерта после реалити "Холостячка".