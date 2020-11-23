"Между нами есть химия", - сказала Ксения про участника шоу Александра Эллерта. И тут же продемонстрировала это на деле. На парном свидании они с Александром сократили дистанцию настолько, что в какой-то момент начали целоваться. А потом и вовсе удалились в палатку, где пробыли вдвоем до утра...

Есть гипотеза, что любовь – это и есть ни что иное, как ряд химических процессов в организме. Норадреналин и серотонин вызывают симпатию, тестостерон и эстроген – влечение, окситоцин и вазопрессин – глубокую привязанность. И сколько бы женщина ни наблюдала за положительными проявлениями мужчины, ни убеждала себя в том, что он "подходящий вариант" – никакой любви не произойдет без вышеупомянутой "химии".

"Я вижу, как он старается", "я отношусь к нему с холодным разумом", "он очень заботливый", - говорит Ксения про остальных участников. И, по-моему, из одних этих слов очевидно, что в их случаях ни про какую "химию" речь не идет. Хотя, мужчины действительно очень стараются. Кто-то готовит Холостячке блюда и украшает их полевыми цветами. Кто-то разжигает костры. Кто-то моет ей ноги. Вот только "химию" этим не вызвать.

Было продолжение в палатке или нет – не столько важно. Сексуальная энергия между Ксенией и Александром есть – и это не оставляет сомнений. Зачем тогда продолжать проект? Ну, как минимум, чтобы понаблюдать: сделает ли Ксения выбор опираясь на чувства или на расчет.

А как вы считаете, всё решает химия? Или другие моменты не менее важны?