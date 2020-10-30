"Холостячка" на СТБ: кто покинул проект во втором выпуске

По итогам второго выпуска популярного шоу "Холостячка", который вышел на канале СТБ в пятницу, 30 октября, проект покинул фотограф Владимир Оксамытный.

По мнению главной героини шоу Ксении Мишиной, именно этот мужчина не проявил интереса к ее персоне и разочаровал девушку. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

29-летний Владимир Оксамытный – известный киевский фотограф, который уделяет много времени своей работе. В начале недели, которая освещалась во втором выпуске, он покинул дом участников и отправился по своим делам – на съемку.

Владимир Оксамытный покинул шоу. Instagram "Холостячка"

Многих участников такое поведение озадачило, Ксения также была недовольна, так как посчитала, что мужчина не испытывает к ней интереса.

Помимо этого, Владимира Оксамытного многие на проекте посчитали "нарциссом" и двуличным человеком.

Отметим, во время знакомства с Ксенией, Оксамытный рассказал, что не имел опыта в отношениях и не хотел связывать себя с кем-то. В школьные годы он был сильно и безответно влюблен, о чем глубоко пожалел впоследствии. Со временем мужчина решил, что для того, чтобы прекрасно проводить время, необязательно встречаться с кем-либо. Поэтому отношения если и были, то месяц-два.

Он отмечал, что с годами понял, что хочет свою семью. Владимир подчеркивал, что не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с девушкой творческой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина пригласила на первое свидание комика и шоумена Андрея Рыбака. Пара провела вечер в бассейне и переночевала вместе в загородном гостиничном комплексе.