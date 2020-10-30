"Холостячка" на СТБ: кто покинул проект во втором выпуске

Елена Кордунова Люди 00:27, 31.10.2020 Обновлено: 00:53, 31.10.2020

По итогам второго выпуска популярного шоу "Холостячка", который вышел на канале СТБ в пятницу, 30 октября, проект покинул фотограф Владимир Оксамытный.

По мнению главной героини шоу Ксении Мишиной, именно этот мужчина не проявил интереса к ее персоне и разочаровал девушку. Подробнее об этом – читайте в материале OBOZREVATEL.

29-летний Владимир Оксамытный – известный киевский фотограф, который уделяет много времени своей работе. В начале недели, которая освещалась во втором выпуске, он покинул дом участников и отправился по своим делам – на съемку.

Владимир Оксамытный покинул шоу.
Instagram "Холостячка"

Многих участников такое поведение озадачило, Ксения также была недовольна, так как посчитала, что мужчина не испытывает к ней интереса.

Помимо этого, Владимира Оксамытного многие на проекте посчитали "нарциссом" и двуличным человеком.

Отметим, во время знакомства с Ксенией, Оксамытный рассказал, что не имел опыта в отношениях и не хотел связывать себя с кем-то. В школьные годы он был сильно и безответно влюблен, о чем глубоко пожалел впоследствии. Со временем мужчина решил, что для того, чтобы прекрасно проводить время, необязательно встречаться с кем-либо. Поэтому отношения если и были, то месяц-два.

Он отмечал, что с годами понял, что хочет свою семью. Владимир подчеркивал, что не видит рядом с собой бизнес-леди, но верит в химию с девушкой творческой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во втором выпуске шоу "Холостячка" Ксения Мишина пригласила на первое свидание комика и шоумена Андрея Рыбака. Пара провела вечер в бассейне и переночевала вместе в загородном гостиничном комплексе.

Комментировать
Шоу Люди

Смотрите также

Названы имена погибших 29 октября на Донбассе морпехов

Узурпация или концентрация власти? Что стоит за намерением Зеленского распустить КСУ

Где смотреть бой Усик – Чисора: расписание трансляций

Россия не позволит ОБСЕ взять АК-1 и АК-2 в окружение, – Гай

Турцию и Грецию накрыли землетрясение и цунами: рухнули жилые дома. Видео