"Холостячка" на СТБ: кто покинул проект в 6 выпуске

Юля Ухина Люди 00:49, 28.11.2020 Обновлено: 01:38, 28.11.2020

В шестом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ покинуло два участника: Игорь Бабко и Андрей Шатырко.

Далее за сердце главной героини романтичного реалити Ксении Мишиной будут бороться четверо мужчин: Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак и Евгений Ковтуненко. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Читайте все подробности шестого выпуска по ссылке.

Кто остался в шоу "Холостячка": все участники
скриншот с видео

Так, Игорь Бабко ушел из проекта досрочно по инициативе Ксении. Мужчина так и не смог проявить себя в условиях конкуренции. Холостячка отпустила участника.

"Мне кажется, что Игорь видит проект очень поверхностно. Ему дали задание, он думает, что обязан его выполнить. Ему 23 года, может, у него действительно не было отношений, где нужно бороться за женщину?" – отметила Мишина.

Игорь Бабко
скриншот с видео
Игорь Бабко и Ксения Мишина
скриншот с видео

Также на церемонии роз, которая проходит традиционно в конце каждого выпуска, реалити покинул Андрей Шатырко. Несмотря на хорошие взаимоотношения с Андреем, по словам Ксении, их общение больше напоминает дружбу, нежели любовь. Поэтому она приняла довольно сложное для себя решение и попрощалась с участником.

"Я верила, что наша дружба может перерасти в что-то большое. Но поняла, что это не так. Я не могу дать тебе в ответ романтику, нежность, любовь. Прости меня", – заявила Мишина.

Андрей Шатырко
скриншот с видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в шестом выпуске реалити "Холостячка" Андрей Рыбак организовал романтическое свидание с Ксенией Мишиной. Участник сделал акценты на тактильных ощущениях и уединении, поэтому избрал местом для встречи с главной героиней SPA. К слову, в конце вечера состоялся долгожданный поцелуй пары.

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