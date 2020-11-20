"Холостячка" на СТБ: кто покинул проект в 5 выпуске

В пятом выпуске шоу "Холостячка" на СТБ не покинул ни один из участников. Так, все шесть претендентов остались бороться за сердце Ксении Мишиной.

За расположение главной героини романтичного реалити будут сражаться шестеро мужчин: Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Игорь Бабко и Евгений Ковтуненко. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Читайте все подробности четвертого выпуска по ссылке.

Участники, которые будут бороться за Ксению Мишину Instagram проекта "Холостячка"

Так, Ксения не раздумывая вручила розу Александру Эллерту, с которым у нее состоялся первый поцелуй, а также Андрею Рыбаку, Евгению Ковтуненко и Алексею Тригубенко.

Кто получит последнюю розу – Андрей Шатырко или Игорь Бабко, "холостячка" долго думала. По ее словам, Бабко, вероятно, не понимает, на каком проекте находится и "живет сам по себе".

А Шатырко разочаровал актрису тем, что легко отдал свое свидание Александру Эллерту и не стал бороться за это.

Она откровенно поговорила с мужчинами и приняла решение дать им последний шанс. В итоге проект никто не покинул.

Шоу "Холостячка" не покинул ни один из участников Instagram проекта "Холостячка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем четвертом выпуске "Холостячки" состоялся громкий скандал с Назаром Дзивульским – его выгнали из шоу из-за вранья о своем ребенке. Также проект покинул Илья Рыбальченко.