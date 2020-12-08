''Холостячка'' на СТБ: где смотреть 8 выпуск онлайн

В пятницу, 11 декабря, на телеканале СТБ состоится восьмой выпуск популярного реалити "Холостячка". За сердце главной героини шоу – актрисы Ксении Мишиной – будут бороться трое мужчин: Андрей Рыбак, Александр Эллерт и Алексей Тригубенко.

Несмотря на то, что скоро финал, участники делают все, чтобы добиться расположения Ксении. OBOZREVATEL будет следить за событиями на "Холостячке" и расскажет все подробности (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, на этой неделе главная героиня проекта познакомится с родителями мужчин. Также один из участников даже представит Ксении свою дочь.

Кроме того, Мишиной "посвятят" целую улицу в городе, подарят невероятную атмосферу романтики и любви, а также одному мужчине "холостячка" скажет заветное "да", не дождавшись финала.

Стоит отметить, что не все знакомства с родителями пройдут гладко. В восьмом выпуске реалити "Холостячка" Ксения услышит неожиданное признание одного из участников, а кто-то получит бутоньерку, а затем попадет в черный список.

Ранее во время седьмого выпуска реалити "Холостячка" разгорелся скандал с участником Андреем Рыбаком.

Позже экс-участник реалити-шоу Евгений Ковтуненко назвал главную причину своего вылета в седьмом эфире из шоу.

Также участник реалити "Холостячка" Александр Эллерт прокомментировал разгоревшийся на шоу скандал вокруг его друга Андрея Рыбака.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в седьмом выпуске популярного реалити "Холостячка" шоу покинул Евгений Ковтуненко.