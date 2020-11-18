'Холостячка' на СТБ: где смотреть 5 выпуск онлайн

В пятницу, 20 ноября, на телеканале СТБ покажут пятый выпуск реалити-шоу "Холостячка" с главной героиней – украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Наступил экватор проекта и в этот раз Ксения вместе с участниками пойдет в поход. OBOZREVATEL будет следить за событиями (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, они проведут время на острове в диких условиях. Отметим, что Мишина будет жить вместе с мужчинами в равных условиях.

Но ситуация будет напряженной. Без ревности, негодования и слез – не обойтись.

Кроме того, зрителей ожидает первый поцелуй "холостячки" с одним из участников.

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем четвертом выпуске "Холостячки" состоялся громкий скандал с Назаром Дзивульским – его выгнали из шоу из-за вранья о своем ребенке. Также проект покинул Илья Рыбальченко.