"Холостячка" на СТБ: где смотреть 4 выпуск онлайн

В пятницу, 13 ноября, на телеканале СТБ в эфир выйдет четвертый выпуск реалити-шоу "Холостячка" с главной героиней – украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Трансляция стартует в 19:00 по Киеву. В четвертом эпизоде Ксения Мишина познакомит участников романтического реалити со своей жизнью. За ее сердце продолжают соревноваться 8 мужчин. OBOZREVATEL будет следить за происходящим на проекте (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я решила познакомить мужчин со своей профессиональной и публичной жизнью, чтобы они были к этому готовы, потому что в предыдущих отношениях с этим возникали проблемы", – отметила главная героиня.

Отметим, герои шоу в четвертом выпуске застанут Ксению Мишину за страстным поцелуем. Инцидент спровоцирует ревность и агрессию среди мужчин.

Напомним, из 16 участников шоу "Холостячка" до четвертой недели сумели дойти лишь восемь. Среди них: Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Илья Рыбальченко, Игорь Бабко, Назар Дзивульский и Евгений Ковтуненко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам третьего выпуска популярного шоу "Холостячка", который вышел на канале СТБ в пятницу, 7 ноября, проект покинули сразу трое мужчин – это Артем Шепель, Константин Скрипачук и Сергей Кориенко.