"Холостячка" на СТБ: где и когда смотреть шестой выпуск

Юля Ухина Люди 17:30, 25.11.2020 Обновлено: 17:32, 25.11.2020

В пятницу, 27 ноября, на телеканале СТБ в 19:00 состоится шестой выпуск реалити-шоу "Холостячка" с главной героиней – украинской актрисой Ксенией Мишиной.

Так, участники вместе с Мишиною отправятся на Западную Украину, где проведут незабываемую неделю. Первым на свидание с Холостячкой пойдет комик Андрей Рыбак, который попробует покорить сердце главной героини во время романтического вечера в SPA. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями шоу (чтобы просмотреть анонс, доскролльте новость до конца).

Свидание Ксении Мишиной и Андрея Рыбака на шоу "Холостячка"
скриншот с видео
Свидание Ксении Мишиной и Андрея Рыбака
скриншот с видео

К слову, один из претендентов на сердце Ксении покинет проект досрочно. А также мужчинам придется пройти нестандартный "детектор лжи".

Напомним, в шестом выпуске шоу за расположение Мишиной будут бороться шесть участников. Среди них: Андрей Шатырко, Алексей Тригубенко, Александр Эллерт, Андрей Рыбак, Игорь Бабко и Евгений Ковтуненко.

Участники романтического реалити
Instagram проекта "Холостячка"

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятом выпуске реалити "Холостячка" между главной героиней Ксенией Мишиной и одним из участников Александром Эллертом состоялся долгожданный первый поцелуй. Это произошло на свидании пары в пустыне.

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