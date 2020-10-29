"Холостячка" на СТБ: где и когда смотреть 2 выпуск онлайн

В пятницу, 30 октября на канале СТБ выйдет второй выпуск шоу "Холостячка" с главной героиней – украинской актрисой Ксенией Мишиной. Трансляция стартует в 19:00 по Киеву.

Так, во втором выпуске за сердце Ксении будут бороться 12 мужчин. Кому-то по результатам эфира придется покинуть шоу. OBOZREVATEL будет следить за происходящим на романтическом реалити (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Холостячка": смотреть 2 выпуск онлайн. СТБ

Ксения Мишина в шоу "Холостячка". СТБ

Во 2 выпуске Ксения Мишина продолжит узнавать мужчин, которые на первой вечеринке получили бутоньерки. Ведущий Григорий Решетник предложит участникам подготовить презентации с идеями романтического свидания, давая возможность холостячке выбрать всего лишь три варианта, которые больше всего ее заинтересуют.

"Это очень сложный момент отбора свиданий, в первую очередь, потому что я должна выбрать только три. Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной", – отметила Мишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам первого выпуска шоу "Холостячка", Ксения Мишина попрощалась сразу с четырьмя мужчинами. Это – тренер по соблазнению Андрей Кушков, начальник коммерческого отдела радиостанции Павел Ковчег, преподаватель английского языка Дмитрий Адамов и бизнесмен Дмитрий Задворский. Читайте также другие подробности премьерного выпуска по ссылке.