"Холостячка" на СТБ: чем удивит финал и где смотреть онлайн

В пятницу, 18 декабря, в 19:00 на телеканале СТБ состоится финальный девятый выпуск популярного реалити-шоу "Холостячка". Главная героиня Ксения Мишина из двух претендентов на свое сердце – Александра Эллерта и Алексея Тригубенко– выберет того, с кем видит дальше свое будущее.

Прежде чем сделать решающий выбор, Мишина отправится на последние свидания сезона с мужчинами. Также она познакомит участников со своим отцом. OBOZREVATEL будет следить за главными событиями на "Холостячке" и расскажет о самых интересных моментах шоу (чтобы просмотреть анонс, доскролльте новость до конца).

Ксения Мишина с отцом

На свидании с Алексеем Тригубенко Ксения посетит автодром, после чего они вместе полетают под куполом цирка. Другой участник – Александ Эллерт – пригласит Мишину для полета на параплане. Обе встречи будут наполнены экстримом и романтикой.

Ксения Мишина и Алексей Тригубенко скриншот с видео

Ксения Мишина и Александр Эллерт скриншот с видео

Затем Холостячка откровенно поговорит с финалистами об отношениях, озвучив взаимные претензии. После чего она сделает свой выбор.

Ксения Мишина скриншот с видео

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