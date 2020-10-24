"Холостячка" Мишина рассказала, что не нужно дарить девушкам на свидании

Украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней реалити "Холостячка", рассказала о подарках, которые не следует дарить девушкам на свидании.

Так, во время первого эфира шоу "Холостячка" знаменитость назвала топ самых странных подарков от мужчин-участников.

Певец и блогер Андрей Кушков на первую встречу с Мишиной пришел с пустой коробкой. По словам мужчины, эта коробка должна быть наполнена "смыслами" ее жизни. Чтобы поддержать участника, звезда пообещала, что выполнит его пожелания.

Андрей Кушков подарил Ксении пустую коробку.

А вот участник Дмитрий Задворский вовсе пришел к Мишиной без подарка. Во время общения с "Холостячкой" мужчина начал оправдываться, почему так случилось. Как выяснилось, букет цветов банально забыли привезти. Дима даже описал цветы, какими бы они были, если бы не подвела служба доставки. Но Мишину ошеломил тот момент, что бизнес Дмитрия связан с флористикой.

Во время первого свидания с Ксенией Дмитрий Задворский пришел к девушке без подарка.

Стоит отметить, что во время первого эфира шоу "Холостячка" главная героиня Мишина познакомилась с 16 претендентами на свое сердце, и уже в конце первой вечеринки четверо участников покинули проект.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, стало известно, как прошел первый выпуск "Холостячки".