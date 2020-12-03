"Холостячка" Мишина призналась, кто из участников шоу ее разочаровал. Видео

Украинская актриса, главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина заявила, что разочаровалась в одном из участников шоу после выхода проекта на экраны. Так, речь шла об Артеме Шепеле, который покинул реалити в третьем выпуске со скандалом.

По словам Мишиной, мужчина не только не извинился перед ней за свое агрессивное поведение на шоу, но и не написал слова благодарности за участие в нем. Такими подробностями Ксения поделилась в интервью программе "Ходят слухи" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Артем – это, наверное, один из участников, который мне не написал, не поблагодарил за участие. За то, что мы вместе прожили определенный момент. Потому что многие писали, после того, как выбивали из шоу. Просто благодарили и говорили, что это было потрясающе. А Артем даже не извинился за тот скандал, который был на проекте", – заявила Мишина.

Напомним, что Артем Шепель покинул проект "Холостячка" в третьем выпуске после парного свидания. Во время него мужчина вел себя достаточно агрессивно: пытался "избавиться" от соперника, провоцируя его на конфликт. Также он метал стульями на глазах у Ксении, демонстрируя свое недовольство. После чего Мишина приняла решение, что не готова продолжать взаимоотношения с Артемом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главная героиня "Холостячки" Ксения Мишина рассказала о фаворитах на проекте. Она также призналась, что от одного из участников реалити она почувствовала пресловутые "бабочки в животе".