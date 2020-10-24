"Холостячка" Мишина призналась, какая особенность ей нравится в мужчинах

Obozrevatel Люди 14:16, 24.10.2020 Обновлено: 14:24, 24.10.2020

Украинская актриса и звезда "Крепостной" Ксения Мишина не так давно стала главной героиней реалити "Холостячка".

Артистка прошла долгий путь, чтобы стать известной личностью. Однако не многие знают о ее жизни до популярности.

OBOZREVATEL решил рассказать интересные и малоизвестные факты о звезде Мишиной.

  • "Холостячка" Мишина родом из Севастополя.

  • Будущая звезда могла пойти по стопам мамы и стать бухгалтером. Звезда даже поступила в вуз на экономический факультет. Однако желание и мечта стать актрисой были сильнее.

Ксения Мишина в детстве.
Ксения Мишина с родителями на архивном фото.

  • До того как Мишина стала звездой, она работала в агентстве недвижимости, официанткой, выступала в детском театре и трудилась аниматором.

  • В 22 года, будучи студенткой, звезда родила сына Платона от женатого мужчины.

Ксения Мишина в юности.
В 22 года Мишина родила сына Платона от женатого мужчины.

  • Первая дебютная работа в кинематографе – героиня в фильме "Раскаленный периметр"

  • Известность пришла к актрисе после главной роли в мелодраме "Искушение"

  • Одной из известных работ Мишиной стала роль в ленте "Крепостная", где она сыграла помещицу Лидию Шефер - эффектную красотку с очень жестким характером.

Ксения Мишина в образе помещицы Лидии Шефер в ленте "Крепостная".

  • "Холостячке" Мишиной нравятся мужчины с татуировками. Однако сама актриса не решается сделать себе тату.

  • С отцом сына Платона Мишина не поддерживает отношения. Как рассказывала актриса, с тех пор она воздерживается от романов с мужчинами, состоящими в браке:

"Ничего хорошего, это ни к чему не привело. Я не перестаю себя винить за это. Нет чистоты там. Я на этот шаг никогда не пойду", –рассказывала в одном из интервью актриса.

Ксения Мишина и ее сын Платон.

  • В 2019 году Мишина стала победительницей шоу "Танцы со звездами", где выступала в паре с партнером Женей Котом.

Мишина стала победительницей шоу "Танцы со звездами".

  • Знаменитость была номинирована на премию "Людина року-2019".

Ксения Мишина была номинирована на премию "Людина року-2019".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, "Холостячка" Мишина рассказала, что не нужно дарить девушкам на свидании.

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