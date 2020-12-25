"Холостячка" Мишина похудела на 30 кг: как ей это удалось

Украинская актриса и главная героиня первого сезона "Холостячка" на канале СТБ Ксения Мишина призналась, что похудела на 30 килограмм.

В интервью для программы "Кофе с перцем" знаменитость рассказала, почему набрала лишний вес. По словам актрисы, она потолстела на 30 килограммов во время беременности в студенческие годы. Однако Мишина долго не могла избавиться от лишнего веса, и она решила ускорить похудения с помощью спорта и жестких диет.

Поскольку тренажерный зал ей не помогал в борьбе с ненавистными килограммами, она решилась бегать каждое утро. Звезда уделяла спорту от 40 минут в день. Кроме того, жесткие диеты, на которых сидела актриса, плохо отразились на ее здоровье.

"Помню, где-то вычитала диету: 200 граммов риса и грейпфрутовый фреш. На третий день я просто свалилась. Я поняла, что такое нельзя делать со своим организмом", – заявляла "Холостячка".

Ксения Мишина в фотосъемке. Instagram Ксении Мишиной

Мишина призналась, что похудеть она смогла только лишь через 1,5 года, когда начала правильно питаться и регулярно заниматься спортом. Также важным фактором в похудении стал здоровым режим и полноценный сон.

Стоит отметить, что во время проекта "Холостячка" Мишина не раз признавалась, что не может жить без сладкого. Это говорит о том, что актриса позволяет себе и расслабиться. Кроме того, звезда не раз заявляла, что не употребляет алкоголь и считает себя вегетарианкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мишина показала, как выглядит ее квартира в в Киеве, где она проживает вместе с сыном Платоном.